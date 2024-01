Costa de Marfil acaba de lograr una de las clasificaciones más agónicas del último tiempo a los cuartos de final de la Copa de África, luego de eliminar en un partidazo a Senegal con Sadio Mané y Édouard Mendy en cancha.

La lucha en los primeros 90 minutos fue tremenda y con el gol de Habid Diallo a los 6′ y la agónica igualdad de Franck Kessié a los 86′, todo se estiró a la definición a penales, donde los marfileños, locales en esta edición del certamen, consiguieron la clasificación.

Fue el propio Kessié quien anotó el penal que les brindó la clasificación a cuartos de final y desató la euforia y festejos, celebración en donde un periodista se robó las miradas por su alocados festejos.

En el registro que ha recorrido las redes sociales tras el avance a la siguiente ronda, se ve al informador de origen marfileño sin camisa y bailando para festejar, sacando los pasos prohibidos y siendo captado por cámaras que no detuvieron su emoción.

Lo cierto es que ahora esperan por conocer al rival que les toque en los cuartos de final, equipo que se definirá en el duelo entre Burkina Faso y Mali.

Ivorian journalists have lost it in the press box pic.twitter.com/lN9wdQwkIS

— Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 29, 2024