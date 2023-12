Deportes La Serena presentó en las últimas horas su nueva indumentaria de cara a la temporada 2024 de la Primera B del fútbol profesional chileno.

La tienda granate exhibió su nueva camiseta, como también una línea de poleras y polerones, diseñados por la marca deportiva KS7. En esta última se viralizó en redes un grave error ortográfico.

En el estampado, en la parte frontal, la escuadra nortina buscó resaltar el año de su fundación y colocó equivocadamente en inglés ‘Sinse 1955’.

Un ‘horror’ en la escritura que no pasó desapercibido, ya que debía decir “Since (Desde) 1955”. Esto provocó una ola de comentarios, principalmente de fanáticos del equipo serenense.

Las bromas y críticas no se hicieron esperar: “Algún profe de Inglés que le haga una asesoría a @CDLS_OFICIAL y KS7 por favor?”, “My first chamba”, “Qué flaite”, “Picantísimo”, “Que costaba ponerle ‘desde’? y “Sres. @CDLS_OFICIAL una buena les pedimos”.

La reacción en redes del yerro ortográfico en la indumentaria

Picantísimo — Nelson (@rhadamante) December 16, 2023

Que costaba ponerle 'desde'? — Gema (@Gema_______) December 17, 2023

Pensé que era trucada — Lalo Rodríguez Silva (@lalorodriguezs) December 17, 2023

Les jue mal en el simce — Juan Andres Bachelet Chadwick (@JuanAndresCM) December 16, 2023

Que alguien le enseñe ingles a FF jajajajaja — Sebastian Caro S. (@Abes85) December 16, 2023