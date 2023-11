En la victoria de este martes del Barnsley ante Wycombe Wanderers por 1 a 0, válido por League One (Tercera División del fútbol de Inglaterra), ocurrió un hecho inédito que será candidato al blooper del año.

El arquero de los visitantes, Max Stryjek, intentó engañar al árbitro pero le costo el gol de la derrota.

Ya cuando el partido iba a finaliza en un aburrido enfrentamiento en el condado inglés de Yorkshire del Sur, al minuto 91 y ya con el partido resuelto, el guardametas decidió demorar el juego.

Stryjek tardó en levantar del piso la pelota debido a la conveniencia del resultado y esperó a la cercanía del atacante Sam Cosgrove para agarrar el balón, lo que determinaría en un grave error.

Todo se derrumbaría para el portero inglés en cuestión de segundos. En un ligero choque entre ambos jugadores, el arquero simuló una infracción arrojándose hacia un costado esperando algún cobro del juez, dejó escapar la pelota y el delantero aprovechó para definir con el arco vacío.

“Gol del Barnsley, ni siquiera puedo…”, escribió la cuenta oficial del Wycombe Wanderers de Inglaterra, equipo del portero afectado, sin poder ofrecer más palabras del tonto episodio vivido.

Quien sí habló fue Cosgrove, quien anotó su primer gol en la temporada luego de 14 partidos: “Es extraño, no mentiré. Literalmente acabo de ver el video y nunca es una falta. Se puede decir que hay un poco de contacto, pero no es suficiente para que caiga, especialmente dejar caer el balón”.

All the angles 📐

😎 Sam Cosgrove is off the mark! pic.twitter.com/tJ8txo463n

— Barnsley FC (@BarnsleyFC) November 29, 2023