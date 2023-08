Demostró cómo ganarle. Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat de la NBA, se atrevió a desafiar al español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) en la previa del US Open.

Este miércoles, se llevó a cabo un evento a beneficio de Ucrania en Flushing Meadows, palpitando lo que será el último Grand Slam del año, que tuvo al hispano como protagonista junto al local Frances Tiafoe (10°).

El momento más comentado de la jornada fue cuando el tenista estadounidense se topó con un espigado pasapelotas, al que invitó a disputar un par de puntos contra Alcaraz.

Tras un amistoso intercambio de golpes, finalmente Jimmy Butler apuró el juego para dejar sin opciones al 1° del escalafón.

“Jimmy acaba de mostrarle al mundo cómo vencer a Carlos Alcaraz”, publicó el US Open en sus redes sociales.

Jimmy Butler just showed the world how to beat Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/k8WJYlY5Xh

— US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023