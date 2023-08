Ricardo Ten, atleta paralímpico español, destacó en la última semana por ser uno de los grandes ganadores del Mundial de Ciclismo, certamen disputado en Glasgow (Escocia).

El oriundo de Valencia se quedó con seis medallas -cuatro de oro- en las distintas disciplinas adaptadas, pero su nombre se volvió viral no por sus proezas.

Y es que como parte de las alianzas con sus auspiciadores, la UCI le entregó a Ten, quien no tiene brazos, un lujoso reloj como premio.

De acuerdo a Mundo Deportivo, Ricardo sufrió un accidente cuando era niño y perdió ambas extremidades superiores y una pierna, algo en lo que no reparó la marca Tissot a la hora de pensar en sus galardones.

La imagen del atleta de 47 años tomando el reloj con sus muñones desató una ola de críticas hacia la organización del Mundial de Ciclismo, aunque fue el propio ganador de seis preseas el que se tomó el asunto con humor.

“¿Qué hora es? La hora del campeón del mundo”, celebró Ricardo Ten en redes sociales, junto al comentario “gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”.

Thank you @TISSOT for believing in this super world of inclusion #Glasgowscotland2023 #Paracycling pic.twitter.com/7uHfdncJcf

— Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023