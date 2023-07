Neymar Jr. vuelve a ser noticia y esta vez con una nueva polémica, lejos del fútbol. La influencer Sophia Barclay reveló a una radio brasileña que el crack del PSG habría mantenido una relación sexual con otro hombre.

La brasileña contó en contacto con el programa ‘Chupim’, de la radio Metropolitana FM, que los hechos habrían tenido lugar el año 2021 durante una fiesta clandestina que el atacante celebró durante la pandemia de Coronavirus.

Incluso, Barclay señaló que el futbolista obligó a los asistentes a dejar el teléfono móvil a su equipo para evitar que se filtrara informaciones.

Posteriormente, la influencer sembró la polémica al destapar que pilló a Neymar con el surfista Pedro Scooby. “Los dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio, la chica y yo. Y se besaron, todos se besaron. No hubo límites”, indicó.

Tras esto, el jugador del París Saint Germain le pidió a la artista que firmara un contrato de confidencialidad, pero ella se negó.

Luego de estos dichos, la radio Metropolitana FM emitió un comunicado explicando que no había “veracidad de los hechos denunciados” y que han decidido “excluir todo el contenido de la entrevista de los canales de comunicación y perfiles de redes sociales”.

Sophia Barclay expresó recientemente que ha sido amenazada por sus declaraciones sobre ‘Ney’. Para defenderse, la influencer llamó a su equipo legal.

“Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila…Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar mi propia vida. Estoy cansada de que me falten el respeto”, escribió en Instagram.