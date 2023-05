Sí, un toro. Un bovino fue lo que invadió el partido entre Dragons Catalans y St. Helens, válido por la Superliga de Rugby de Francia, y que provocó la huida de jugadores y fanáticos.

Fue durante el calentamiento previo al encuentro que el animal de grandes proporciones se escapó de su cuidador, al que arrastró por varios metros, hasta ingresar a la cancha.

Ya en el césped, las camisetas rojas de los jugadores del Dragons Catalans acapararon la atención del toro, que corrió por el gramado ante la alarma de los presentes hasta que, finalmente, se calmó y volvió a la zona donde estaban otros dos bovinos.

¿Pero qué hacían unos toros en un partido de la Superliga de rugby Francia? De acuerdo a Marca, el propietario del conjunto local, Bernard Guasch,

es director de una empresa local de procesamiento de carne.

Por lo anterior, organizó para la previa del partido un desfile de toros para celebrar la buena calidad de productos de res de la región.

Fue en ese momento que uno de los animales se descontroló, escapó de sus cuidadores y saltó a la cancha.

Al menos, la presencia del bovino le dio suerte a los Dragons Catalans, ya que se quedaron con la victoria por 24-12.

The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!

— Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) May 5, 2023