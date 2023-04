Andrea Pagno, portero del AlbinoLeffe de la Serie C de Italia (tercera división), es el protagonista de una jugada nunca antes vista en el fútbol.

Durante el duelo ante Mantova, válido por la fecha 35 del torneo de ascenso, el arquero le regaló un gol al arquero rival que no ha tardado en dar la vuelta al mundo.

Cuando se jugaba el minuto 62 de partido y el AlbinoLeffe caía 0-1, el portero local reanudó el juego desde un saque de fondo dándole un suave pase a un compañero, para que éste iniciara la salida desde la zaga.

Sin embargo, el defensa no se percató del balón en movimiento y el delantero Davis Mensah fue a la caza de la chance de gol.

En ese momento, a Pagno no se le ocurrió una mejor idea que bloquearle el paso al rival con un movimiento similar al de las marcas en el baloncesto… con resultados nefastos.

El atacante no debió esforzarse mucho para evitar la presión, quitar la pelota y definir con el aro vacío ante la lenta respuesta del defensa del AlbinoLeffe.

Seguramente, el portero local pensó que podría evitar la conquista sin necesidad de tocar otra vez el balón y provocar un tiro libre indirecto dentro del área.

Finalmente, el desliz de Pagno fue el 2-0 para la visita que acabó llevándose los tres puntos a casa.

😬One for the Christmas bloopers DVD from Albinoleffe’s ‘keeper this afternoon

Mantova the beneficiariespic.twitter.com/Ka6wdBlZRw

— Calcio England (@CalcioEngland) April 2, 2023