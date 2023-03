Un insólito momento se vivió en el fútbol de Inglaterra este fin de semana, específicamente en el duelo entre Newport County y el Bradford, válido por la League Two (tercera división).

El protagonista fue el portero de los visitantes, Harry Lewis, quien confundió las líneas de la cancha y tomó la pelota lejos de su área ante un ataque de los rivales.

Y es que el césped del estadio del Newport County tenía marcadas las yardas de un partido de rugby, donde poco antes habían sido locales los Dragons, el equipo de la ciudad.

Así, sin entender nada, el pobre de Harry vio como el juez sancionó infracción y le mostraba la cartulina amarilla.

Lo anterior provocó los airados reclamos de los jugadores locales, quienes exigían la expulsión del portero.

Sin embargo, de acuerdo a Marca, el árbitro se compadeció del portero del Bradford por haber confundido las líneas de la cancha y no haber tomado el balón fuera del área con intención de cortar la jugada.

Rugby lines on the Rodney Parade pitch led to Bradford City keeper Harry Lewis thinking his box went further out than it actually does…#EFL pic.twitter.com/5LDRg2K5h1

— Edward Walker (@edward_w97) March 11, 2023