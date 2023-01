Una insólita jornada se vivió en la Liga de Beisbol de Venezuela, luego del escándalo que protagonizó el jugador de los Tiburones de la Gauria, Ronald Acuña Jr junto a su familia en el duelo ante Los Leones de Caracas.

Todo ocurrió cuando Ronald, consiguió un tremendo jonrón para poner arriba en el marcador a su equipo frente a los de la capital de Venezuela, tanto que no serviría, ya que al finalizar el encuentro los de Caracas se quedaron con la victoria.

No obstante, tras el brillante bateó que logró Acuña, realizó un baile provocativo hacía la hinchada rival, desatando la furia de los aficionados, quienes insultaron fuertemente al beisbolista, mientras danzaba por el terreno de juego.

Tras la oleadas de improperios que le cayeron al deportista, la familia de Ronald, presente en el estadio no se quedó callada y lo comenzaron a defender, momento en que se trenzaron a golpes con algunos hinchas por las gradas del recinto ante la vista de todos quienes estaban viendo el compromiso.

Luego de la gresca entre la hinchada y familiares del beisbolista, debió entrar la seguridad del estadio para desalojar a parte de los acompañantes de Acuña, quienes eran minoría, mientras la hinchada de Caracas le gritaban: “¡Fuera!, ¡Fuera!”.

Sin embargo, la polémica jornada no se detuvo ahí, ya que cuando Ronald se enteró de lo ocurrido con su familia en el reducto venezolano, no encontró nada mejor que retirarse del equipo y de la Liga, dejando las siguientes palabras en su despedida: “Retirado oficialmente de la Liga de Venezuela. Buenas noches, fue un placer. Me encantó jugar frente a ustedes. Los quiero”.

Así también, el padre del jugador profesional ofreció irse a los golpess con el periodista Manuel Rodríguez, quien crítico ácidamente el actuar de su hijo por lo ocurrió en la extraña jornada de Beisbol de ese país.

Las palabras del progenitor del deportista, son dignas de cualquier pelea callejera, al sentenciar que “Manuel Rodríguez, es Acuña papá. En lo que te vuelva a ver, así sea en una fiesta, como la última vez que hablamos, procura llevarte unos guantes porque te voy a dar un golpe”.

Sin dudas una noche que ningún aficionado a la Liga de Beisbol de Venezuela olvidará por lo extrañó y el escandaloso desenlace que tuvo la victoria de Los Leones de Caracas ante Tiburones de la Gauria.

Revisa los detalles de la insólita jornada en la Liga de Béisbol de Venezuela

Así fue el cuadrangular de Ronald Acuña Jr y su polémica celebración que desató las críticas por parte de los fanáticos del Caracashttps://t.co/2PX3l2HObV pic.twitter.com/Rlym1UdsOw — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 25, 2023

📸 Aparecen más videos de la pelea entre familiares de Ronald Acuña Jr. y aficionados de los Leones del Caracas. pic.twitter.com/HDcJfBotWM — HispanicSportsMedia (@hsmdeportes) January 25, 2023