Los jugadores de Argentina, a un mes de su triunfo en la final de Qatar 2022, siguen celebrando su título mundial y, el último de ellos en graficarlo, fue el defensa Germán Pezzella.

El zaguero del Real Betis cumplió la promesa que acordó con sus compañeros Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez y se tatuó la copa del mundo. Sin embargo, lo hizo con un notorio error.

Y es que el trasandino se pintó en la piel, además del trofeo, la frase del himno argentino “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”, pero con una “H” de sobra.

“Oh, juremos con gloria morir”, se lee en la espalada de Germán Pezzella, lo que le valió varias burlas y críticas en redes sociales por el error.

Lo anterior, sin contar el cuestionado diseño de la copa donde apenas se entiende la frase “FIFA World Cup”.

Pero de acuerdo a Infobae, no se trata de un error.

El tatuador Rafael Monroy conversó con el citado medio y comentó que “literalmente es la opción que elegimos. Una sola parte del himno, no una transcripción como tal, sino al himno dar las dos opciones en su propia letra, él tomó su elección propia, la de juremos con gloria morir”.

“No es una mala transición ni un intento de transición del himno. Él me dijo que lo pusiera así. No es una transcripción directa. Germán estaba perfectamente consciente de que va sin H en el himno. Fue un cántico al himno, no una transición directa. Fue una elección”, añadió el artista.

Revisa el comentado tatuaje de Germán Pezzella: