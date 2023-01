Hace tan solo algunos días se conoció la historia de Mike Jambs, influencer colombiano que posterior al título mundial de Argentina en Qatar 2022, supuestamente se había tatuado el nombre de Messi en su frente, como reconocimiento por la hazaña del astro trasandino.

Mucho se habló de eso e incluso llegó a decir que estaba viviendo una “pesadilla” tras estampar el nombre del crack del PSG en su rostro, pero al parecer todo fue una mentira.

Así lo reveló el propio Mike Jambs en un video subido a su perfil de Instagram, donde comentó cómo engañó a gran parte del mundo que vio y conoció su historia posterior al Mundial de Qatar.

En el registro, parte señalando que “nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en viral a nivel mundial… Ellos me impulsaron. Lo hicimos, lo subí como cualquier otro y al día siguiente empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales y en los medios de comunicación”.

“Yo me hice el tatuaje en un primer momento para grabar el video y ya. Pero al ver que se estaba viralizando, lo que hice fue que cuando me hacían entrevistas en medios internacionales yo tenía el molde y le pedía a un amigo que me lo pintara”, indicó.

Por último, comentó que todo fue parte de un “experimento social, en el cual quedó evidenciado el daño que se le puede ocasionar a alguien por ser y pensar diferente, al punto de hacerla entrar en depresión y terminar con su vida y todo por ser juzgado y criticado por esta sociedad que solo generan odio por medio de redes sociales”.

Revisa la confesión de Mike Jambs