Olivia Moultrie, volante del Portland Thorns, es considerada la nueva niña prodigio del fútbol femenino y, este fin de semana, protagonizó una viral situación tras el título de su equipo.

El club con sede en Oregon se coronó en la National Women’s Soccer League (NWSL), luego de superar 2-0 al Kansas City Current, y los festejos en el camarín no se hicieron esperar.

Las botellas de champagne y las de cerveza abundaron en los vestidores de las campeonas, quienes empezaron a beber y bañarse con los bebestibles al mismo tiempo que iniciaban su celebración.

Sin embargo, de acuerdo a Yahoo, una de ellas estuvo al margen en todo momento: Olivia Moultrie, precisamente.

Y es que la joven jugadora tiene apenas 17 años (la edad legal para beber en Estados Unidos es 21) y, al ver a sus descontroladas compañeras celebrando, optó por mirarlas desde lejos.

Entre las imágenes de los festejos, a los hinchas les llamó la atención ver a Moultrie pegada a las paredes del camarín, con cara de disgusto viendo al resto de futbolistas y sorprendida al verlas celebrando.

Vale recordar que Budweiser es el auspiciador principal de la NWSL, por lo que más abundaba en el vestuario de las Thorns era, precisamente, alcohol.

I cannot stop cackling at these photos of 17-year-old Portland Thorns midfielder Olivia Moultrie during the #NWSL championship celebrations. She obviously wasn't allowed to participate but she had a chance to witness the mayhem.

These are the woes of a prodigy 😂 pic.twitter.com/15WfzS0804

— Meredith Cash (@mercash22) November 1, 2022