“Está bien, en la clínica”: periodista se desatina y ‘mata’ a madre de César Cortés al aire

César Cortés, jugador de Magallanes y figura de la ‘Academia’ en el título de Primera B, vivió un incómodo momento durante los festejos por el ascenso al Campeonato Nacional 2023.

El ‘Chester’, autor de los dos goles en el triunfo 2-0 sobre Deportes Recoleta, conversaba con el periodista de TNT Sports Felipe Puccio cuando lo inundó la emoción.

Y es que Cortés recordó su salida de Palestino y a su madre durante las celebraciones, lo que lo llevaron a no aguantar las lágrimas.

“Se lo perdieron. No se dieron las cosas pero aquí me recibieron con los brazos abiertos. Soy un agradecido. Este triunfo se lo dedico a mi vieja… Le llevaré la copa a mi vieja”, partió comentando el ex Universidad de Chile.

“Me dieron mucho cariño acá, le quiero dedicar este triunfo a mi vieja que está…”, continuó César Cortés, instante en que se le cayeron algunas lágrimas.

En ese momento, Puccio lo interrumpió para intentar consolar al jugador de Magallanes: “A tu mamá, esa persona que cuando se va nos deja terrible…”.

Un comentario que descolocó por completo al goleador de la jornada, quien se repuso de su emoción para aclararle que “está en la clínica, está bien. Pero hizo un esfuerzo tremendo para poder estar acá, no pudo, pero en un ratito más iré a la clínica para que disfrute esto”.

