“No hay camisetas, no tenemos”. Esta fue la frase que generó la tristeza de Maliek Howell, defensor central de la selección de Jamaica, a la hora de acercarse al camarín de Argentina para solicitar una casaquilla.

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, ocurrió luego del triunfo de la ‘allbiceleste’ por 3-0 sobre los caribeños en un amistoso disputado en New Jersey, Estados Unidos.

En un video se puede apreciar como Howell, jugador del Memphis Tigers de Estados Unidos, se comunica con uno de los colaboradores del seleccionado argentino y le hizo el pedido, pero la respuesta que recibió no fue la esperada.

El personal del Staff del combinado bicampeón del mundo le dijo al jugador de los Reggae Boys “no hay camisetas, no tenemos”. Ante esto, el defensor no hizo más que pedir disculpas y abandonó el lugar cabizbajo.

En la imagen se aprecia como Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, y Pablo Dybala, ariete de la AS Roma, presenciaron la escena sin poder hacer nada para complacer al jugador de Jamaica.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. “La verdad que… ¿una camiseta no van a tener? Flojo ahí”; “Alguien que le dé una camiseta de la Selección a este jugador de Jamaica. Me parte el alma te juro”; “Si no le damos una camiseta al amigo jamaiquino perdemos la final en el alargue contra Inglaterra con gol de Harry Maguire. ¡Por favor, una camiseta para el buen hombre!”, fueron algunas de las respuestas.

ALGUIEN QUE LE DE UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN A ESTE JUGADOR DE JAMAICA!! pic.twitter.com/apP53be2QY — Milagros Cañete (@miilagroscanete) September 28, 2022

Que asco de personas. Es que vean no más la sonrisa burlesca de Lautaro y Dybala, personas que ganan reeee millones. En vez de haberle dado ese saco que tienen puesto, pero ni eso. https://t.co/C94viN9QYV — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) September 29, 2022

Deplorable la cara q tiene Lautaro es de burla de querer reírse cuando le niegan la camiseta.. Y si no había camisetas dale algo por cosas como estas es q en el fútbol e llegan al 🥚 🥚 los argento con todo y su messi… — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) September 29, 2022

Las risas de Lautaro y Dybala y la tristeza del Jamaicano. Ahora sí, que campeone Brasil. — Jhona S (@ElJhonas7) September 29, 2022

En la delegación tienen 3 cambios, una para cada tiempo y una x si se manchan de sangre así que ¿no hay camisetas? Sic. — Alexsuco (@AlexisS62762361) September 30, 2022