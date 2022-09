Una mujer fanática del tenis se acaba de volver viral por segundo año consecutivo, luego de ser captada bebiendo un vaso de cerveza en un tiempo casi récord, durante la actual versión del US Open.

Si bien, su actuar causó gracia en varios de los seguidores del deporte de raqueta, otros no se pusieron contentos, pues acusaron que sería un llamado a beber en exceso.

Se trata de Megan Lucky, quien saltó a la fama durante la realización del US Open 2021, cuando fue captada por la cámara oficial del estadio y procedió a beber un vaso lleno de cerveza en apenas unos sorbos.

Luego del episodio, Lucky subió el número de seguidores en su cuenta de Instagram y superó los 45 mil fanáticos, convirtiéndose en influencer.

Ahora, en la actual versión del Grand Slam de Nueva York, en Estados Unidos, la joven repitió su hazaña. Cuando Megan apareció de manera repentina en la pantalla, tomó el vaso de su novio y realizó su performance.

Exactamente, 7,37 segundo fueron suficientes para ingerir un recipiente con casi medio litro de cerveza, lo que le valió el aplauso del público y aparecer en las redes sociales oficiales del torneo.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS

Algunos fanáticos del tenis celebraron la nueva aparición de Megan Lucky en el US Open, diciendo “¡¡Ha vuelto, esta mujer es increíble!!!”. Mientras, otro aseguró en Twitter: “Puedo escuchar a George McFly en el fondo explicando: ‘Mira si te lo propones, puedes lograr lo que sea"”.

Sin embargo, otros no quedaron tan impresionados.“¿Por qué estamos ‘orgullosos’ o impresionados de que alguien tome una cerveza caliente en un vaso de plástico? Esto se llama beber en exceso y ocurre en casi todos los campus universitarios. No es saludable, no es impresionante y ciertamente no es un modelo a seguir para los jóvenes entusiastas de los deportes”, dijo

De igual modo, otro usuario cuestionó la imagen diciendo: “¿Están promoviendo el consumo excesivo de alcohol?”.

Why are we “proud” or impressed by someone chugging a warm beer in a plastic cup? This is called binge drinking and it occurs on almost every college campus. It’s not healthy, it’s not impressive, and it’s certainly not role model material for young sports enthusiasts. 👎

— Wendi A. Irlbeck MS, RDN, LD, CISSN ✨ (@Wendi_Irlbeck) September 5, 2022