Javier “Chicharito” Hernández, delantero mexicano de Los Angeles Galaxy de la MLS, desaprovechó la oportunidad de darle la victoria a su equipo en el duelo ante Sporting Kansas City.

Ambos elencos se enfrentaron por la fecha 29 del certamen estadounidense y, pese a que el azteca era la figura de su equipo, todo quedó en nada luego de la última jugada del encuentro.

El marcador estaba 2-2 en los descuentos del segundo tiempo, cuando al Galaxy le cobraron penal a favor. El encargado de patear fue Hernández, quien ya había anotado desde los 12 pasos, solo minutos antes, para el empate parcial.

Sin embargo, a diferencia de su primer remate, donde definió fuerte y arriba, en su segundo intento probó un penal ‘a lo Panenka’.

El portero John Pulskamp no se movió de su posición y, ante el enclenque remate de “Chicharito” Hernández, apenas debió esforzarse para contenerlo.

Es más, el guardametas incluso realizó un gesto con su brazo al mexicano, encarándolo por creer que funcionaría picarle el balón, mientras él le pedía disculpas a los hinchas.

Finalmente, el partido acabó 2-2 y el exdelantero del Manchester United y Real Madrid se llenó de críticas en redes sociales.

