Mathias Pogba, hermano mayor del jugador francés de Juventus Paul Pogba, ha revelado que su consanguíneo recurrió a la magia negra para lesionar a su compañero de selección Kylian Mbappé.

El actual jugador del ASM Belfort, de acuerdo a Marca, utilizó sus redes sociales para advertir que destaparía varios datos que remecerían al fútbol mundial y, uno de los más comentados, es el que tiene relación con los dos campeones del mundo con ‘Les Bleus’.

“La gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”, anticipó el hermano de la exestrella del Manchester United.

“Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché. Ahora es verdad, mi versión de los hechos sucede y, a diferencia de ti, tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras”, continuó Mathias en su cuenta de Twitter.

Ante estos primeros mensajes, se inició una investigación por extorsiones a Paul Pogba en contra de una banda organizada que, según autoridades galas, podría tener relación con el hermano mayor del futbolista de Juventus.

“Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”, reaccionó Mathias en la misma red social.

Para cerrar, el jugador del ASM Belfort le envió un mensaje a Kylian Mbappé para que comprendiera lo grave de sus palabras.

“Kylian, ¿ahora lo entiendes? No tengo nada negativo contra ti, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y probado, ¡el marabú es conocido! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán que se dedica a la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!”, insistió el mayor de los Pogba.

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre.

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022