Mohamed Buya Turay es un futbolista sierraleonés que ha saltado a la fama en los últimos días, pero no precisamente por alguna muestra de su talento dentro de la cancha.

El delantero del Malmö se Suecia, de 27 años, no pudo asistir a su boda por decisión del club y, a modo de reemplazo, envió a su hermano a la ceremonia.

De acuerdo a Infobae, el flamante refuerzo del club escandinavo recibió la orden de sumarse lo más pronto posible al plantel y se perdió la boda programada desde hace mucho tiempo.

“Nos casábamos el 31 de julio en Sierra Leona. Pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes”, contó Buya Turay.

“Tomamos las fotos de antemano, así que parece que yo estaba allí, pero no era así. Mi hermano me representó en la boda real”, añadió el futbolista de 27 años.

El sierraleonés detalló que sí estuvo en la ceremonia civil, donde se tomó las fotografías junto a su pareja Suad Baydoun a quien prometió llevar a Suecia para una luna de miel.

“Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, concluyó Mohamed Buya Turay.

Vale señalar que el delantero sumó sus primeros minutos con el club sueco este jueves 4 de agosto, donde saltó a la cancha ante el F91 Dudelange de Luxemburgo por la fase previa de Europa League.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022