El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, jugador de Los Ángeles Galaxy, hizo noticia en las últimas horas al ser duramente criticado en redes sociales, luego que se negara a tomarse una foto y darle un autógrafo a un niño.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, específicamente en el estacionamiento del Estadio Toyota tras la derrota del Galaxy por 1-0 ante FC Dallas en la MLS, duelo donde el ariete disputó los 90 minutos.

En un video difundido en redes se observa a un niño que con toda la ilusión se acercó al astro mexicano. Con celular y plumón en mano le solicitó una firma y una foto, a lo que Hernández se negó.

“Qué déspota y payaso este tipo. Vergüenza que sea de Guadalajara… Despreciar a un niño. ¿Qué le pasó al tipejo? Pero no me debería extrañar su actitud. Si a sus hijos no los pela, que se puede esperar! Seguro le echará la culpa al COVID”, escribió un usuario que subió el video en Instagram.

Tras recibir durísimos comentarios en redes por su accionar, ‘Chicharito’ retuiteó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que excusaba su actuación con el posible contagio de covid.

To me, the kid went around the fence and it looks like @CH14_ was told not to get too close because if covid. This is is why he tells people to only takes pictures.

If he really didn’t want to be around fans he would have to went inside. https://t.co/quQ6uTAcym

— Wiso Vazquez (@WisoVazquez) August 2, 2022