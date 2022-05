Una particular revelación realizó el reconocido actor británico Idris Elba, famoso, entre otros, por sus roles en ‘The Suicide Squad’ y ‘The Wire’, entre otros.

Y es que el también ganador de un Globo de Oro en 2011 por su papel en la miniserie ‘Luther’, dio detalles de su enorme deseo de interpretar al astro del básquetbol, Michael Jordan, y la negativa que recibió del mismo ‘Air’.

Fue en diálogo con el webshow ‘Sneaker Shopping’ que Elba profundizó en un cara a cara que tuvo MJ: “Nos encontramos y le dije: ‘Quiero interpretarte’”.

Sin embargo, la respuesta de ‘Su Majestad’ no fue del todo positiva para su deseo: “Él dijo: ‘Hmmm, no estoy preparado todavía’. Eso es lo que dijo: ‘Todavía no estoy preparado’… Pero yo hablaba muy en serio”, acotó, según consignó Mundo Deportivo.

Más allá de un crack del básquetbol

Para Idris Elba la figura de Jordan va mucho más allá que la de un súper crack del baloncesto. Y es eso lo que lo tiene motivado por personificarlo.

“En mi cabeza, interpretar a Jordan no sería hacerlo como el jugador de baloncesto, sino como el hombre de negocios. Es un hombre de negocios muy astuto, muy inteligente”, explicó.

“Y su labor como filántropo no se explica bien, y en ocasiones la gente no entiende su trabajo. Él se preocupa; él hace un montón de cosas. Así que eso es lo que estaba insinuando”, complementó.

Por eso, Elba no tienes dudas: “Quiero interpretar a Jordan, pero él dijo: ‘Ah, no estoy preparado para esa historia todavía’”. Solo resta esperar y ver si el súper campeón de los Bulls cambia de opinión.