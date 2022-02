El jugador Taylor Rapp celebró por partida doble este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, ya que además de ganar el Super Bowl sorprendió a su polola pidiéndole matrimonio en el mismo campo de juego mientras celebraban la victoria.

El free safety de Los Angeles Rams sorprendió a su prometida en pleno campo de juego mientras las cámaras de la transmisión capturaban el momento.

Dani Johnson, pareja del jugador, no pudo ocultar su emoción y sorpresa y tras dar el sí terminó llorando en el campo de juego mientras abrazaba al jugador, que tuvo celebración doble.

Sus compañeros terminaron aplaudiendo al free safety.

El hecho recordó el episodio protagonizado por Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs, que hizo algo similar en el Super Bowl de 2020, donde se comprometió con su novia tras vencer a los San Francisco 49ers.

La escena también quedó registrada en las redes sociales de Los Angeles Rams, donde felicitaron a Rapp. “¡Más que un anillo esta noche!”, escribieron.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!

CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022