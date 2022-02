Este miércoles Estados Unidos y Honduras disputaron la fecha 11 de las clasificatorias de Concacaf al Mundial de Catar 2022 en la que los locales eligieron a Minnesota como sede para el encuentro por el frío que hace en esa ciudad.

¿El problema? Al parecer fue demasiado. El partido inició con -17 grados y según reporta TyC Sports se terminó de jugar con una sensación térmica de -29°. De hecho, en el entretiempo dos jugadores de Honduras debieron quedarse en el vestuario porque tenían signos de principio de hipotermia.

En la transmisión de TUDN los periodistas encontrar una buena forma de graficar el frío que hacía en la previa del encuentro. Mostraron una polera completamente tiesa y explicaron que la pusieron en un recipiente con agua por solo dos minutos y la prenda quedó como la mostraron: completamente tiesa.

Excellent use of visual aids pic.twitter.com/B5nIJIqddl — Timothy Burke (@bubbaprog) February 3, 2022

De hecho le pegaron con golpes de puño, pero la polera no cedió. El partido terminó 3-0 en favor de Estados Unidos, pero lo deportivo pasó a segundo plano. Es que por las condiciones algunos jugadores tuvieron problemas de salud.

Después del partido, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, que es entrenador de Homduras, lamentó la situación. “Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve”, dijo molesto.

Pese a los problemas de salud que presentaron algunos jugadores el partido se jugó, ya que desde la Concacaf permitieron que ello ocurriera, pese a que en el Manual de Seguridad por la Federacióon de Fútbol de Estados Unidos recomienda la cancelación y reprogramación por el riesgo de congelamiento y otras enfermedades que podrían desencadenar una situación mortal.