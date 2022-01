El ex futbolista brasileño Roberto Carlos volverá a jugar en un club de fanáticos y que representa a un pub de la localidad de Shropshire en el Reino Unido. Esto luego de que el club se ganara un concurso organizado por eBay.

El legendario lateral izquierdo brasileño Roberto Carlos volverá a pisa run campo de juego en Inglaterra vistiendo los colores del Bull In The Barne United. Según consigna la BBC, el equipo podrá contar con el jugador par aun partido de la Shrewsbury & District que se desarrollará en febrero.

Todo gracias a una rifa. “Pagas 5 libras por entrar a la rifa y poder fichar a un exfutbolista profesional. Un chico del equipo dijo que le diéramos una oportunidad y terminamos ganando”, dijo Matthew Brown, capitán y secretario del equipo.

“Un viernes por la tarde, nuestro entrenador, Ed Speller, nos envió un mensaje diciéndonos que habíamos ganado y ninguno le creyó. Pensamos que se estaba riendo de nosotros. Esa noche salí y el sábado me levanté con un leve dolor de cabeza. Tenía el móvil lleno de mensajes: “¿Es verdad lo de Roberto Carlos?”. En ese momento solo pensaba: “No puede ser verdad, ha tenido que ser un sueño”, contó a la BBC.

Desde el club informaron con bombos y platillos que habían ganado el concurso y hasta están evaluando cambiar el lugar donde hacen de local, ya que es muy chico.

“El hombre, el mito, la leyenda se va a unir a Bull In The Barne United por un extraordinario partido. Nos atrevemos a decir que es la mejor transferencia en la historia de la Sunday League”, anunciaron.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history 👀Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ

— Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022