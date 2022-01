El domingo recién pasado, el AC Milán venció a domicilio al Venezia gracias al tanto de Zlatan Ibrahimovic y el doblete de Theo Hernández.

Eso sí, el encuentro que fue válido por la fecha 21 de la Serie A y que se jugó en el estadio Estadio Pier Luigi Penzo, se extendió más allá de los 90 minutos reglamentarios.

¿El motivo? Hoy se conocieron registros de la “brutal batalla” que hinchas ultras de ambas escuadras protagonizaron en medio del agua con petardos y proyectiles incluidos.

Según informó el Medio Olé, todo habría comenzado cuando los fanáticos de ambos elencos se encontraron en uno de los accesos particulares del Pierluigi Penzo.

Allí, ambos comenzaron a lazarse proyectiles y fuegos de artificios, los que afortunadamente no le hicieron daño a nadie ni tampoco provocaron un siniestro mayor.

En los registros que circulan en las redes sociales se puede ver cómo mientras el ferry del Venezia se llena de humo negro, el del AC Milan queda envuelto en humo rojo.

Tal como se señaló anteriormente, por fortuna la puntería de los aficionados no era la mejor ese día y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, el espectáculo que brindaron en medio del agua no pasó desapercibido y está siendo material obligado de conversación.

Ahora bien, y en lo netamente deportivo, gracias a dicho triunfo el AC Milán escaló hasta el segundo lugar de la tabla de la Serie A con 48 unidades. El Venezia, en tanto, se mantiene en el lugar 17 con la misma cantidad de puntos.

Revisa aquí la situación: