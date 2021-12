Ben Brereton Díaz volvió a brillar en un nuevo triunfo del Blackburn Rovers, que este miércoles derrotó 2-1 al Barnsley y se instaló en el tercer puesto de la Championship inglesa (segunda división).

El seleccionado de La Roja le dio la victoria a su equipo, anotando el segundo tanto de los de Lancashire, y llegó a 20 tantos en la temporada.

Pero, fuera de la cancha, ‘Big Ben’ también dio que hablar. Lo anterior, luego del gesto que tuvo con un par de hinchas chilenos que llegaron a ver el partido a Ewood Park.

Manuel Muñoz y su hijo fueron los afortunados fanáticos que disfrutaron en primera persona el triunfo del Blackburn y el gol de Brereton Díaz y, tras el partido, se llevaron un lindo -y cómico- recuerdo.

El crack de La Roja se acercó a ellos para saludarlos y regalarles su camiseta, momento en el que intercambiaron un sabroso diálogo en “espanglish”.

“¿Nada de español? Hueón, hueón, conchet…?”, le consultó el hincha al delantero, a lo que el jugador atinó a responder que solo un poco y su tradicional sonrisa.

Un momento que de seguro Manuel Muñoz no olvidará y que se tomó las redes sociales del Blackburn, que este domingo 2 de enero recibirá al Huddersfield por la fecha 26 de la Championship.

When Manuel and his son met @benbreo! 💙🇨🇱

