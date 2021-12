Patrice Evra, exjugador francés, no desentonó en la previa de Navidad y, como ya es costumbre, publicó un excéntrico saludo para las fiestas de fin de año.

A través de sus redes sociales, el otrora jugador del Manchester United y Juventus le envió cariños a sus seguidores disfrazado de Viejo Pascuero y arriba de un reno.

“¡I love this game!”, cerró Evra su saludo, junto con desearle Feliz Navidad a todos al ritmo de una pegajosa canción.

If you don’t believe in Santa 🎅 you must tell your kid mini black Santa is the real one ☝️ 😂🔥 Rudolph was feeling to dizzy 🥴 🥕 @twitter it’s time for you to block my account I’m having too much fun 😂😭 #ilovethisgame #merrychristmas #santa #positive4evra pic.twitter.com/XuuNthxmNU

— Patrice Evra (@Evra) December 24, 2021