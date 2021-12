Van Jefferson, receptor de Los Angeles Rams de la NFL, tuvo una destacada noche en el triunfo de su equipo ante los Arizona Cardinals, al anotar un touchdown clave para la victoria.

En el inicio del tercer cuarto, cuando ambos equipos estaban igualados 13-13, el ’12’ del cuadro angelino completó una jugada desde mitad de campo, recibiendo un pase de 52 yardas de Matthew Stafford.

La épica anotación de Van descolocó al equipo local y enfureció al coordinador de receptores de Arizona: Shawn Jefferson, su padre.

El hombre a cargo de la defensiva de los Cardinals no podía creer lo que su retoño acababa de hacer y, lejos de alegrarse por su primogénito, se le vio con cara de pocos amigos y lanzando insultos al aire.

Tras el partido, vale señalar, padre e hijo se saludaron amistosamente y Jefferson Jr. le regaló a su progenitor el balón del juego, en otra imagen para el recuerdo.

Los Rams ganaron por una anotación de distancia (30-23) y quedaron bien encaminados de cara a los Playoffs de la NFL, con solo cuatro semanas de temporada regular en disputa.

Football is (literally) family.@VanJefferson12 gives his dad the game ball after a big MNF win. pic.twitter.com/JM2jPR9nGc

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 14, 2021