Este lunes en el sorteo de los octavos de final de la Champions League se vivió una jornada histórica, ya que una vez que estaban confeccionados los cruces desde la UEFA anunciaron que todo queda nulo y la ceremonia se repetirá.

Uno de los clubes que reclamó por la forma en la que se determinaron los emparejamientos fue el Atlético de Madrid. En su sorteo no incluyeron la bola del Manchester United, lo que inmediatamente anula la posibilidad de que jueguen contra ellos y altera todo el azar.

Antes de eso, además, cuando se estaba determinando el rival del Villarreal, se incluyó la bolita del Manchester United, lo que no debió ocurrir, ya que al compartir grupo no se pueden cruzar en octavos.

Todo se evidenció porque el exfutbolista Andréi Arshavin, que fue el encargado de sacar las bolitas, sacó la del Manchester United para que enfrentara al Villarreal. Inmediatamente el dirigente italiano de la UEFA, Giorgio Marchetti, dijo en vivo “Esto no es posible, porque Manchester United estaba en el grupo, por lo que hay que sacar otra (bola)”.

Luego de concluido el sorteo, UEFA explicó en redes sociales que “A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será repetido en su totalidad”.

Controversy in the #UCLdraw!

▪️ Man United were wrongly included in the second draw to face Villarreal (their group opponents).

▪️ In the next draw, Man United were incorrectly excluded in the teams to face Atlético (who got Bayern)

▪️ United eventually drew PSG.#UCL pic.twitter.com/cicEXK6I8T

