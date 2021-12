El Manchester United sufrió un insólito gol en el partido ante el Arsenal por la fecha 14 de la Premier League inglesa en la que el portero David De Gea y Fred fueron protagonistas.

En el primer partido de los ‘diablos rojos’ luego de anunciar que Ralf Rangnick se hará cargo del primer equipo hasta el final del campeonato se dio una extraña jugada que terminó con el balón en el fondo del arco defendido por De Gea.

Tras un tiro de esquina a los 12 minutos para el Arsenal el volante del Manchester United Fred pisó a su compañero David De Gea. Este cayó al piso y se quedó ahí adolorido, pero la jugada continuó.

Posteriormente el balón le cayó a Emile Smith Rowe, que remató y la portería estaba vacía ya que De Gea continuaba en el piso. Obviamente el balón entró y se generó un momento de confusión. Pero el gol fue válido, ya que nadie salvo Fred se percató de que De Gea estaba en el piso. El árbitro no detuvo las acciones y la jugada fue válida.

Luego, a los 44 minutos Bruno Fernandes igualó las acciones y Cristiano Ronaldo dio vuelta el marcador a los 52′. Sin embargo, a los 54′ Odegaard volvió a empatar el encuentro.

De Gea should have been given a yellow card for dis.

De Gea took a dive. Thought he would get special goalkeeper protection not realising it was his own player! pic.twitter.com/7gXmfCwlQO

— ⚽BE🇳EDICT⚽ (@djbantiben1) December 2, 2021