El excampeón de la NBA con los Cavaliers, Iman Shumpert, se lució en el programa "Dance with the Stars" y ganó con una rutina casi perfecta.

Iman Shumpert se convirtió este lunes en el flamante ganador de “Dancing with the Stars”, popular programa de baile de la televisión estadounidense, y sumó un nuevo triunfo a su palmarés.

Sí, el otrora escolta de los Brooklyn Nets aprovechó que quedó libre en la actual temporada de la NBA para inscribirse, junto a su pareja Daniella Karagach, en el reconocido estelar de ABC.

Shumpert fue campeón en 2016 de la principal liga de baloncesto del mundo, cuando defendía a los Cleveland Cavaliers.

En ese entonces, compartía vestuario con LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, entre otros.

Para quedarse con el concurso, Shumpert y Karagach deslumbraron al jurado en la final con September, de Earth, Wind & Fire; Lose Control, de Missy Elliott; y Bounce, de DJ Clent, rozando la puntuación perfecta.

El exjugador de los Nets contó en la instancia con el especial apoyo de LeBron, quien utilizó sus redes sociales para felicitar a su otrora compañero en los ‘Cavs’.

Vale señalar que Iman Shumpert no es el primer deportista en triunfar en “Dancing with the Stars”. Antes, el concurso ya había sido ganado por la gimnasta olímpica Laurie Hernandez y los jugadores de football americano Emmitt Smith y Hines Ward.

Revisa el baile ganador de Iman Shumpert: