El fenómeno de los ‘penales fantasmas’ se trasladó hasta las eliminatorias Africanas. Y es que en el partido que este fin de semana llevaron a cabo Sudáfrica y Ghana, donde ambas escuadras se enfrentaron por el liderato de su grupo rumbo al Mundial de Catar 2022, hubo un hecho que desató polémica y que está dando la vuelta al mundo.

Todo ocurrió al minuto 31 del primer tiempo, cuando el marcador se encontraba un 0-0, y luego de que los ganeses tuvieran un tiro de esquina que terminó en el centro del área.

En esta última se encontraba Daniel Amartey, quien al sentir el más mínimo contacto se dejó caer, logrando que el réferi rápidamente cobrara la falta como penal, y amonestara con una tarjeta amarilla al defensor Rushine De Reuck.

El encargado de ejecutar el lanzamiento desde los doce pasos fue André Ayew, que tras convertir la falta y sentenciar el partido, generó el malestar del equipo sudafricano.

Y no es para menos, si dicho resultado dejó eliminados a los ‘Bafana bafana’ de la lucha por uno de los cinco cupos que posee el continente africano para participar en la Copa del Mundo 2022.

Por ende, la federación sudafricana decidió interponer una queja formal para que tanto la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como la FIFA investiguen qué fue lo que ocurrió y en lo posible repetir el encuentro.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre algo así en el continente africano, ya que durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el encuentro entre Sudáfrica y Senegal debió repetirse por un erróneo cobro arbitral.

This is the moment the Ghana 🇬🇭 Black Stars were awarded a penalty tonight vs South Africa’s 🇿🇦 Bafana Bafana. Yes or no? #WCQ2022 pic.twitter.com/mV8jlTVBny

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) November 14, 2021