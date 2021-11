Michael Jordan, el mejor jugador en la historia de la NBA y hoy propietario de los Charlotte Hornets, protagonizó una viral reacción en la última victoria de su equipo sobre los New York Knicks.

‘His Airness’ fue captado furioso en el Spectrum Center, luego de que Kelly Oubre Jr. cometiera un error de principiante sobre el final del encuentro.

De acuerdo a Infobae, cuando los Hornets vencían por siete puntos de diferencia (103-96) y con 40 segundos en el marcador, el citado alero cerró de la peor manera posible una posesión.

En lugar de extender la jugada para ganar tiempo, Oubre Jr. se precipitó con un apurado triple que ni siquiera tocó el aro de los Knicks, propiciando otro ataque de los de Nueva York.

Si bien el contragolpe no acabó en puntos, las cámaras captaron a un enfurecido Michael Jordan realizando gestos de reprobación y con cara de pocos amigos.

Afortunadamente para ‘MJ’, y especialmente para Oubre Jr., el partido acabó en victoria 104-96 para los de Charlotte que llegaron a un registro de 7 triunfos y 7 derrotas en la presente temporada en la NBA.

Michael Jordan wasn't too happy with Kelly Oubre Jr. after this one 😅 pic.twitter.com/iQWeQqqCzO

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2021