Alemania recibe a Liechtenstein por las Clasificatorias europeas al Mundial de Catar 2022, en un duelo marcado por brutal patada de Jens Hofer a los 8 minutos de partido.

El defensa visitante levantó en exceso su pierna, más encima dentro de su propia área, y le propinó un impactante golpe en el cuello a Leon Goretzka.

El germano cayó desplomado al suelo y debió ser atendido por personal médico de su Selección, todo con Hofer a su lado, quien tuvo el gesto de acompañarle luego del patadón que le dio.

Pese a lo anterior, la jueza del partido no dudó en expulsar al defensa de Liechtenstein y sancionar la pena máxima. Ilkay Gündogan fue el encargado de transformarlo en gol.

Jens Hofer from Liechtenstein gets ejected after this brutal tackle over Leon Goretzka 😱😱pic.twitter.com/ROsJ9eBCWK#WorldCupQualifiers #soccer #Qatar2022

— BetNow.EU (@BetNowSports) November 11, 2021