Royer Vásquez, mejor conocido como el “Arturo Vidal peruano”, reveló que tuvo una amena conversación con el crack de La Roja.

En entrevista con El Bocón en la previa de un nuevo “Clásico del Pacífico”, el futbolista de 29 años dio detalles de cómo se gestó el encuentro con el volante del Inter de Milán.

“Hablamos por llamada mediante un periodista de Chile. Se sorprendió del parecido, me felicitó e incluso quedamos para un encuentro amistoso con los dobles, pero no se dio”, comentó de entrada Vásquez.

“Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Arturo Vidal, fueron unos chilenos hasta Juliaca y me hicieron una nota bien bonita. Aparte de lo parecido yo admiro la actitud, las ganas que le mete”, agregó el futbolista incaico.

Luego, consultado por qué le dijo el ‘Rey Arturo’, Vásquez contó que “él ya sabía, me dijo ‘oe peruano culiao, increíble parecido mi hermano’. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. Échale punche”.

Para cerrar, el “Vidal Peruano” recalcó que “los chilenos creo son más aficionados que los peruanos. Es increíble, a veces salgo con gorra, hay muchos chilenos acá en Tacna, es increíble la aceptación que hay. Me llegaron a regalar polos, me piden fotos”.

Vale recordar que el volante del Inter de Milán no estará a disposición de la visita de Chile a Perú, este jueves 7 de octubre, debido a su suspensión por tarjetas amarillas.