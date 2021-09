Este jueves Konami mostró al mundo a eFootball 2022, la nueva edición de su simulador de fútbol que reemplazará por completo a Pro Evolution Soccer.

Si bien se trata de una versión parcial del videojuego, pues será lanzado oficialmente el 11 de noviembre con la primera gran actualización, la recepción de los jugadores ha sido pésima.

En redes sociales, los usuarios han lapidado a eFootball 2022, señalando que se trata de un juego lleno de bugs y animaciones poco naturales.

“Nunca vi una franquicia burlarse tanto de sus fanáticos como Konami”, lanzaron algunos, mientras que otros sencillamente sentenciaron que la empresa mató otra de sus franquicias.

Recordar que el juego ya está disponible para su descarga gratuita tanto para consolas como para PC, y en noviembre se actualizarán otras novedades, como la inclusión de 600 equipos, Creative League, Modo Edición, juego cruzado entre plataformas y mucho más.

Cuando Konami te hablaba de fotorrealismo, no te mentía. #eFootball2022 pic.twitter.com/KNEXecO1eb

Nosotros creyendo que los de Konami eran inútiles y en realidad son unos visionarios. Primero han matado dos de sus sagas más famosas (Pro Evolution Soccer & Silent Hill) y luego las han mezclado para crear un juego de horror con alguna pizca de fútbol. pic.twitter.com/CsICZs4shC

