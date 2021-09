El jugador mexicano Santiago Muñoz fue confirmado como nuevo fichaje del Newcastle de Inglaterra, en una movida que ha generado ruido por el parecido que tiene la historia con la historia del protagonista de la película “Goal”.

Además, el mexicano de 19 años también vivía en Estados Unidos, al igual que el protagonista del film. Eso sí, dejó los EE.UU. mucho antes que el personaje de ficción.

Luego de que se concretara la transferencia, el mismo futbolista hizo alusión a la película con la cual se compara su historia.

“De chiquito, yo recuerdo mucho, que veía la película y me emocionaba, todavía me emociono. Es un sueño hecho realidad. No conozco allá, la ciudad pero sé que es un gran equipo, una gran institución. Yo creo que voy a caber muy bien en el club”, dijo Muñoz.

Nacido en El Paso, Texas, Muñoz arribó al Santos Laguna en 2018 para integrarse a la categoría sub’17, con la que debutó en agosto de ese año; consecuencia de su crecimiento, subió al cuadro sub’20 y después al primer equipo, con el que debutó el 25 de octubre del 2020 en el torneo Clausura ante el San Luis.

Muñoz fue pieza importante del equipo que alcanzó la final del Clausura al mostrar su buen fútbol en 19 partidos y fue titular de la selección mexicana subcampeona del mundial sub’17 en el 2019 y formó parte del equipo campeón de la eliminatoria de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Tokio.