Ben Brereton, delantero de La Roja y el Blackburn Rovers inglés, se lució como actor en el comercial de la bebida Pepsi, que este miércoles empezó a circular en redes sociales y televisión.

Y si bien la mayoría de hinchas festinó con el atacante pidiendo un sándwich chacarero y las referencias al país británico, el propio club de ‘Big Ben’ lo troleó por su participación en el anuncio.

A través de redes sociales, el cuadro de la Championship recordó un fallido comercial de Brereton con el club, donde se complicó para publicitar los productos del elenco de Lancashire.

“Siempre supimos que serías un modelo de Pepsi”, escribieron desde el Rovers, junto al video del fail de su jugador.

Tras errar en la descripción de un reloj, y al percatarse de su equivocación, el delantero estalló en risas junto a su acompañante, lo que fue ampliamente comentado por los hinchas del club.

😎🇨🇱 We always knew you'd be a @pepsi model, @benbreo! 😂#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/hAvZceF2q2

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 29, 2021