Willian Borges, jugador del Arsenal inglés, se ha convertido en el blanco de las críticas de hinchas ‘gunners’ tras el duelo amistoso que los londinenses disputaron ante el Hibernian.

Y no es apuntando por algún error en una jugada o alguna indisciplina, sino que por el evidente sobrepeso con el que se sumó al equipo tras sus vacaciones.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la imagen del brasileño, que fue titular en la caída 1-2, se viralizó rápidamente en redes sociales y no fueron pocos los que reprocharon al brasileño.

“Esto no es serio. ¿Cómo puedes ser un atleta de élite con este físico?”, “no está ni para un Solteros vs Casados”, o “pesa unos 90 kilos” fueron algunos de los comentarios en contra del exseleccionado de la Verdeamarela.

Vale mencionar que esta será la segunda temporada de Willian en el Arsenal, luego de un año muy malo para los ‘Gunners’ y donde el brasileño, precisamente, brilló por sus pésimos números.

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season 😂😭😂 pic.twitter.com/ip0iCvo7xm

Seriously this again ain't serious;how can u be an elite athlete with such a frame, looks like his in retirement already

— Hamis Mohammed (@HamisMohammed9) July 15, 2021