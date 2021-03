Los Angeles Lakers le dieron una paliza este lunes a los Golden State Warriors por 127-98 en una nueva noche de NBA, con LeBron James como gran figura ante un rival donde destacó, como siempre, Stephen Curry.

Sin embargo, quien se robó las miradas durante el partido fue Kyle Kuzma, ala-pívot de los Lakers, y no precisamente por su talento.

Cuando el marcador estaba 44-34 a favor de los angelinos, el ‘0’ se dispuso a lanzar un tiro libre que, según varios medios, es uno de los peores lanzamientos en la historia de la NBA.

El balón se fue por el lado izquierdo del aro y ni siquiera tocó el metal, impresionando a los jugadores que estaban en pista.

Tan mala fue su ejecución que, tras cartón, Curry, Dyamond Green y toda la banca de los Warriors se burló en la cara de Kuzma.

Para peor, tras el partido, cuando le consultaron al ala-pívot por su pésimo tiro libre, su respuesta fue aún más sorprendente.

“San Francisco tuvo un terremoto de 3,5 grados y todo empezó a temblar. No sé, me asusté y se me fue muy a la izquierda”, aseguró Kuzma, culpando a un inexistente evento telúrico.