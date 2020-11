¿El peor despacho sobre la muerte de Diego Maradona? En Argentina, un periodista pasó el bochorno de su vida al palpitar las sensaciones de las personas tras la partida del mítico futbolista.

El reportero de Canal 8 de San Juan, Luciano García, salió a la calle a captar las reacciones de los sanjuaninos, para ver lo que sentían por Diego y cómo les había afectado su muerte.

Sin embargo, su despacho tomó un giro radical cuando se acercó a un bar a entrevistar a unas personas, las cuales no estaban interesadas en el ídolo argentino.

Al primero le preguntó por Maradona y este respondió: “No me gusta el fútbol” y siguió diciendo: “Sinceramente no es mi ídolo”.

El reportero quedó descolocado mientras que del estudio no podían creer lo que sucedía. “Qué puntería Luciano, debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol”, le dijeron.

Ante la negativa el periodista continuó y se acercó a otra persona la cual le respondió: “No. No se me viene nada. No soy fanático”.

El profesional no se rindió y siguió con su trabajo: “la voy a seguir remando”, dijo, y fue a consultarle a otra persona. ¿La respuesta? La misma de las anteriores.

“No sabría decirte, no estoy muy interesado en el tema de futbol. No soy muy fanático”, cerró.

Tras la viralización del video, el periodista hizo sus descargos en redes sociales.