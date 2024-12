Jacob Decar: "Mis papás han sido el principal sponsor"

Estudiante de Ingeniería Comercial, el ciclista buinense, medallista de bronce en los Panamericanos de Santiago 2023, repasa su carrera, las dificultades para encontrar financiamiento, el esfuerzo familiar que implica el desarrollo de su actividad y las proyecciones para el futuro, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el horizonte. “Cuando era chico era malo para los deportes. Me gustaba estar encerrado en la pieza jugando Play”.

Así comienza la historia que termina con su primera bicicleta: Un regalo de sus padres para alejarlo de los videojuegos. Decar cuenta que con el primer pinchazo de su bicicleta, en un taller, lo invitaron a entrenar: “No tenía muchas ganas de ir, era tímido y mis papas estaban más entusiasmados que yo”, Explica el ciclista del Team Chile en relación a su primer paso al deporte profesional. “Las verdaderas ganas me dieron cuando me armaron una bicicleta de ruta, con las ruedas delgaditas, era más rápido, empecé a entrenar más serio, y ahí me motivé. Me gustó la competencia. Siempre he sido muy competitivo”. “La primera competencia importante fue en 2013 en Curicó.

Mis papás hicieron rifas para conseguir las lucas, vendiendo de todo.” En esa carrera el seleccionado chileno terminó quinto, pese a tener una caída en el primer día de competencia. 4 años más tarde, en 2017, Decar entró por primera vez a una selección, fue para los juegos sudamericanos que se realizaron en Chile “Fue super importante, es un recuerdo que yo tengo marcado, pues era mi primera experiencia internacional, fue súper masiva, corrimos frente a la moneda y en el velódromo que estaba lleno.

Me sentía un RockStar”. El principal impedimento para desarrollar esta actividad es el alto costo de los implementos. Una rueda por ejemplo, cuesta desde los 2 millones de pesos: “Estas ruedas de 2 millones son de las más económicas, los forros cuestan 100 dólares y duran 50 kilómetros. Hay bicicletas que pueden costar 50 mil dólares”. El objetivo de Decar es claro, sumar los puntos necesarios para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. “Estamos haciendo la pega para eso, competí con gente que estuvo en los Juegos Olímpicos de París, está el bichito, estoy soñando y creo que se puede hacer realidad”.