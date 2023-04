Arrancamos con Cristián Garín en los cuartos de final del ATP de Munich que acaba de finalizar. Lamentablemente cayó 6-4 y 6-3 ante el 7 del mundo, el danés Holger Rune. Igual buena cosecha porque subirá unos 13 puestos para quedar 73.

La Selección Chilena Sub 17 quedó sin opciones de Mundial tras caer otra vez goleado en el Sudamericamo, ahora 3-0 ante Brasil. En cuatro partidos del hexagonal (le queda uno el domingo vs Paraguay) suma cuatro derrotas y no ha anotado goles (le han marcado 10). Caputto hizo el siguiente análisis sabiendo que entraro eliminados a jugar con Brasil.

La fecha 11 de Primera arranca mañana con el líder Huachipato a las 15 recibiendo a La Calera en el CAP. Y desde las 17:30 la U visita a Everton en Viña. El defensa azul Marcelo Morales adelantó el duelo.

Transmite la radio desde las 17:00 horas.

Y pegadito también transmite Bío Bío Deportes el duelo en Santa Laura entre la UC y O´Higgins. Es duda Dituro por una molestia física. El técnico Holan habló de lo parejo que está el campeonato.

En el cierre destacamos…

Colo Colo anunció querellas y derecho de admisión para los involucrados en los hechos de violencia en el duelo ante Monagas por la Libertadores

Audax rescató un 0-0 en Brasil ante el Santos por Copa Sudamericana.

Y esta mañana tanto Tomás Barrios y Alejandro Tabilo juegan por los cuartos de final del Challenger de Florianapolis (Brasil).