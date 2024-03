OpenAI sorprendió al mundo al otorgar acceso preliminar a Sora, su avanzado generador de textos a videos, a una élite de creativos que incluye artistas, diseñadores y cineastas. Este grupo selecto pudo experimentar con la nueva tecnología, dando vida a los primeros cortometrajes concebidos a través de esta revolucionaria herramienta de inteligencia artificial (IA).

Entre los pioneros se encuentra Shy Kids, una productora multimedia de Toronto, que supo explotar el potencial de Sora para dar vida a “Air Head”, un cortometraje centrado en un personaje cuya cabeza es un globo amarillo.

“Por muy bueno que sea Sora generando cosas que parecen reales, lo que nos entusiasma es su capacidad para hacer cosas totalmente surrealistas”, aseguró Walter Woodman, director de “Air Head”, quien no dudó en describir este avance como “una nueva era del expresionismo abstracto”.

Sora ha demostrado ser capaz de crear secuencias de video que no solo engañan al ojo por su realismo fotográfico, sino que también maravillan por su capacidad para plasmar, en videos de hasta un minuto, las más complejas ideas introducidas a través de texto.

Aunque Sora todavía no está todavía disponible al público, OpenAI se encuentra en plena fase de evaluación de sus capacidades y riesgos. Los trabajos de Shy Kids y otros creativos, incluido Alexander Reben, el primer artista residente de OpenAI, juegan un papel crucial en este proceso, según explica en el blog de la compañía.

Detalles específicos sobre el número de profesionales involucrados en las pruebas de Sora o los parámetros para la creación de los proyectos aún no han sido revelados, pero OpenAI se muestra optimista.

“Aunque nos quedan muchas mejoras por introducir en Sora, ya estamos vislumbrando cómo el modelo puede ayudar a los creativos a hacer realidad sus ideas”, declararon.

La presentación de otros cortometrajes retrata la versatilidad de Sora, mostrando su capacidad para generar videos que rozan lo fantástico. Por ejemplo, Don Allen III, con un inicio de carrera en DreamWorks Animation, presentó clips de criaturas híbridas para su pseudodocumental “Beyond Our Reality”.

