Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg y Dr. Dre cerraron con música y playa París 2024

A modo de celebración del inicio de un nuevo ciclo olímpico, que esta vez culminará en los JJ.OO de Los Angeles 2024, la ciudad estadounidense reunió a algunas de sus máximas estrellas musicales en la ceremonia de clausura de París 2024.

A orillas de Venice Beach, una de las postales playeras de Los Angeles, el segmento musical fue transmitido a todo el mundo para marcar el tono de los próximos JJ.OO.

Allí, Snoop Dogg, quien fue embajador de París 2024, compartió escenario con Dr. Dre, quien lo acompañó en escena para interpretar en vivo “Still D.R.E”.

With the #Olympics coming to LA in 2028…

It only makes sense to have Snoop Dogg & Dr. Dre perform to celebrate 🐐🐐 pic.twitter.com/1YOoC3LJZf

— Dr. Dre Radar (@dreradar_) August 11, 2024