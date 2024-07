Ariana Grande aplaudió y celebró en París el regreso triunfal de Simone Biles

La cantante estadounidense Ariana Grande fue testigo en París 2024 del glorioso regreso de la gimnasta Simone Biles a los Juegos Olímpicos.

La estadounidense estuvo en las gradas junto a otras celebridades como Snoop Dog, embajador de la cita olímpica, y el actor Tom Cruise.

En escena, Biles fue la gran estrella del pabellón de Bercy, donde selló su vuelta a los escenarios olímpicos ahora más madura y poderosa que en Tokio 2020, con ejercicios soberbios en barra, salto y suelo pese a padecer problemas en el tobillo izquierdo desde mitad de competición.

Tres años después de decir basta y abandonar los Juegos de Tokio, la estadounidense cerró aquel paréntesis con caligrafía de oro, aclamada por el público, admirada por sus rivales, todos incrédulos ante la creciente dificultad de sus rutinas.

Biles regresó a escena con un ejercicio de barra, precedida por una ovación atronadora en el pabellón de Bercy. Habían pasado tres largos años desde que en Tokio sufrió una crisis que la llevó a abandonar la competición y a alejarse de los gimnasios durante dos años.

Aquella renuncia fue una de las mayores llamadas de atención dadas nunca por un deportista sobre los problemas de salud mental que afectan a los atletas de élite.

ariana grande and cynthia erivo cheering on simone biles is so cute pic.twitter.com/htXcvu1SiQ

My Glinda and Elphaba were really there live to watch my favorite athlete Simone Biles defy gravity and cheered her to victory 🥺🤸‍♀️

Ariana Grande and Cynthia Erivo make me so happy. I love them so much 🫧🧹💚🩷

pic.twitter.com/Vq28m0SKjq

— Sparkle ✨☀️🫧 (@Spicedsparkle) July 28, 2024