“Cambia el escenario” será el lema de la edición 31° del Festival Internacional Teatro a Mil, haciendo un llamado al público como los principales agentes de cambio para impulsar los cambios que requiere una sociedad más justa, sana y cohesionada.

“Cambia el escenario” es también un llamado repensar los espacios de exhibición de las artes. Del 3 al 28 de enero de 2024, el Festival Internacional Teatro a Mil –presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP– desplegará una programación de más de 100 espectáculos nacionales e internacionales provenientes de 16 países, además de Chile, que se presentarán en distintos puntos del país de manera presencial y digital, con el objetivo de convocar a más de 400 mil espectadores.

“Somos conscientes de las consecuencias que ha tenido el confinamiento y de cómo la virtualidad ha puesto en constante tensión nuestro quehacer cultural y vinculación con la comunidad. Como siempre, Teatro a Mil invita al público, a los y las artistas, a cambiar el escenario, a recuperar los espacios públicos y a revitalizar las salas de teatro con propuestas que invitan a la reflexión y el diálogo ciudadano”, afirma Carmen Romero Quero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

En el lanzamiento de la programación del festival participaron también las alcaldesas Irací Hassler de Santiago y Emilia Ríos de Ñuñoa, Luis Valenzuela Cruzat de Til Til, Ítalo Bravo de Pudahuel y la embajadora de Alemania en Chile, Irmgard Maria Fellner, corporaciones de cultura, institutos bilaterales y decenas de artistas que serán parte de la programación 2024.

Hitos inaugurales

Dentro de los anuncios destaca el día inaugural: el 3 de enero se celebrará desde lo alto, con la performance Les traceurs del afamado funambulista francés Nathan Paulin, quien con una experimentada trayectoria atravesando los cielos de Francia y otros países como Suiza, Rusia, Hong Kong y Brasil, recorrerá cerca de 400 metros caminando por una cuerda instalada en las alturas y sobre uno de los lugares emblemáticos del barrio cívico de nuestra capital.

Al día siguiente, la compañía nacional La Patogallina estrenará su última creación, Pachakuna. Desde el Museo Chileno de Arte Precolombino escaparán los dioses de la cosmovisión andina, dando pie a un colorido pasacalle que recorrerá las calles de la comuna de Santiago para, en los días siguientes, visitar otras comunas y regiones del país.

Homenajeada

La homenajeada del Festival Internacional Teatro a Mil 2024 será Luz Jiménez (Santiago, 1934), actriz con una destacada trayectoria de más de 60 años en teatro, cine y televisión, quien además es parte de la cartelera de enero como protagonista de Historia de amor para un alma vieja, obra seleccionada por el Jurado Nacional 2024.

Memorias locales

La memoria en todas sus formas es uno de los ejes que cruza la selección de los Jurados 2024, que conformados en Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción -además de una sección digital- seleccionaron obras que rescatan historias desconocidas u olvidadas, reflexionan en torno a la salud mental y enfermedades como el Alzheimer y cuestionan los padecimientos propios de la vida contemporánea.

En Santiago volverán Antuco de la compañía Silencio Blanco; Continuidad de las cajeras de Jorge Contreras con dirección de Muriel Miranda; El traje del novio e Historia de amor para un alma vieja, ambas de Felipe Zambrano, la primera dirigida por Héctor Morales y la segunda por el mismo Zambrano; Memoria, de Trinidad González; Yeguas sueltas de Ernesto Orellana; Como si pasara un tren, dirigida por Bárbara Ruiz-Tagle; junto a las obras de danza Arboleda de Colectivo La Vitrina, Develar de Daniella Santibáñez y Lavarropas de Compañía Manada.

Más obras de su programación

Los Jurados Regionales, por su parte, seleccionaron las obras Memorias desenterradas de Franco Rocco y Vistiendo un muerto de la Compañía Club de Lectura (ambas de Antofagasta), Violentos del Centro de Investigación Teatro La Peste (Valparaíso) y Yo duelo de La Gaviota Podcast (Concepción), estas últimas con funciones en su región y en Santiago. En tanto, en el apartado digital, se exhibirán gratis por el escenario virtual Teatroamil.tv las obras Aerénquimas del colectivo ASKUTÀLAK (Punta Arenas); Eco de Paula López (Antofagasta); Dual de Milca Galea y Leonardo Retamal (Valparaíso); Memoria textual de Maira Perales (Concepción) y Playas de fuego de Marcela Ortiz de Zárate y Marcos Salazar (Santiago).

La parrilla se complementa con obras y compañías invitadas entre las que destacan Teatro La Provincia de Rodrigo Pérez, que celebra 30 años de vida con la Trilogía Final: Hablan, Edipo stand up tragedy y Los ojos de Lena, todas de la dramaturga Leyla Selman; Teatro y su Doble, la compañía de marionetas de Aline Kuppenheim que volverá con El capote y Sobre la cuerda floja; el monólogo Amanda Labarca a cargo de Ximena Rivas; el musical sobre el disco de Víctor Jara La población; la coproducción chileno-portuguesa G.O.L.P de Teatro La María; y el debut en Chile del espectáculo Canciones para cocinar de Lastesis, entre otras.

El mundo en un mes

Entre julio y octubre, el festival anunció los primeros espectáculos confirmados de su programación. Los siete arroyos del río Ota, una epopeya sobre la bomba atómica de 7 horas de duración dirigida por el canadiense Robert Lepage; Moby Dick, una versión en marionetas de la compañía franco-noruega Plexus Polaire; All right. Good night, una performance musical sobre la desaparición, del colectivo alemán Rimini Protokoll; y En dos ruedas, ¡la vida!, de la compañía de teatro acrobático canadiense DynamO Théâtre. Todos estos espectáculos se presentarán en el Teatro Municipal de Las Condes en enero. A ellos se suma el anuncio de El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, de los españoles Xavier Bobés y Alberto Conejero, una obra de teatro documental que se presentará en el Teatro Nacional Chileno.

Durante su lanzamiento de programación, la organización del festival anunció los otros 95 espectáculos que serán parte de su cartelera en enero. Los artistas de Francia serán parte del festival con el pasacalle de gran formato Tres elefantes pasan, protagonizado por gigantes paquidermos de hierro, acompañados de música interpretada por un pequeño ejército de soldaditos de plomo, y a las salas de Antofagasta y Santiago llegará una versión local en lenguaje de señas de la obra autobiográfica del destacado coreógrafo Jérôme Bel.

Desde España habrá flamenco a cargo del dúo Marco Vargas & Chloé Brûlé, acrobacias circenses en calle con Poi, el monólogo contra la violencia de género de Rebota, rebota en tu cara explota, el pasacalle pirotécnico Tambores de fuego, y desde Austria volverá un conocido amigo del festival, el premiado coreógrafo Willi Dorner, que trae la performance interactiva Dance Karaoke. Desde la lejana China llegará al festival un espectáculo en clave Ópera de Sichuan, La leyenda de la serpiente blanca.

Latinoamérica

Como parte de la destacada programación latinoamericana, y celebrando sus 50 años de trayectoria, vuelve a Chile el colectivo peruano Yuyachkani, quienes presentarán su pasacalle El teatro es un sueño y en Antofagasta estrenarán una obra cocreada con el Colectivo Primate. Desde Argentina nos visitarán Luciana Acuña y Alejo Moguillansky con la performance urbana Efectos especiales; Testosterona, de Sabrina Berman; la obra Parlamento del colectivo Piel de Lava; la apuesta metateatral de El brote de Emiliano Dionosi; y el amor contemporáneo en Gaviota de Guillermo Cacace. La cosmovisión andina sobre la muerte llegará con Tinkunikama de la compañía Tabla Roja; el drama del alzhéimer se verá en Cuando mayo deje de ser mayo del bogotano Moisés Ballesteros; y de Uruguay se presentará teatro inmersivo y confesional con Yo soy Fedra de Marianella Morena.