Martín Cárcamo tras supuesto desaire a Pancho Saavedra y María Luisa Godoy: "Ya está todo aclarado"

Fue tras la gala del Festival de Viña celebrada el pasado viernes que una particular polémica surgió entre los exanimadores del certamen musical, Martín Cárcamo, Francisco Saavedra y María Luisa Godoy.

Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, los tres pasearon juntos por la alfombra roja del evento con un propósito: pasarle la posta a los nuevos animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Pero cuando los antiguos conductores del certamen se acercaron a saludar a José Antonio Neme, este invitó únicamente a Martín Cárcamo a hacer la presentación.

Aunque el momento pasó desapercibido para los televidentes, más tarde se dio a conocer que esto habría generado un malentendido que incluso habría dejado a Godoy llorando, así lo mencionó la periodista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez.

“Cuando ellos (María Luisa y Francisco) van caminando hacia el backstage, escuchan cuando Martín Cárcamo es quien presenta a los animadores nuevos, el que hace todo lo que tenía que hacer ellos (…) María Luisa Godoy, incluso, se fue llorando en el auto por lo que había pasado, porque ella sintió que había sido un desaire importante, sobre todo por lo que ella le entregó al Festival“, aseguró en el programa de CHV.

Pese a que hasta ahora todo era nada más que rumores, fue el mismo Martín Cárcamo el que confirmó que tal traspié existió, pero que ya todo estaría solucionado.

“La única indicación que nos dieron era que entrábamos los tres juntos, justo antes de los animadores oficiales”, comenzó explicando el animador de Canal 13 a El Filtrador. “Cuando despiden a la Mari y Pancho, me pide José Antonio que me quede ahí y me dice al oído que presente yo a Karen y Rafa. Le pregunté de nuevo mientras pensaba qué decir para presentarlos. Fue todo muy rápido y sorpresivo“, reconoció.

Sobre el momento, Cárcamo afirmó: “No infiero en las decisiones de producción de otro canal y, por otro lado, pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa”.

Respecto a las discrepancias con sus colegas, el animador de “Qué dice Chile” reveló que durante este lunes pudo conversar con María Luisa Godoy y Francisco Saavedra: “A la Mari y Pancho les tengo mucho cariño y nunca pretendería generar un problema con ellos. Ya está todo aclarado”, concluyó.