Rafael Araneda a pocos días del Festival de Viña del Mar: "Uno se creía el cancherito de las pampas"

La cuenta regresiva ya comenzó y una nueva versión del Festival de Viña del Mar se asoma en el horizonte. Y una persona que desea que el evento que culmina el verano empiece, no es otro que Rafael Araneda.

Luego de ocho años, el animador vuelve a pisar la Quinta Vergara. Esta vez de la mano de Karen Doggenweiler, el presentador espera que la experiencia sea gratificante.

En una íntima conversación con DF Más, Araneda reveló cómo fueron las conversaciones para su partipación en la versión LXIV del certamen viñamarino.

De esta forma, el conductor del talk show Enamorándonos, sostuvo que las negociaciones duraron varios meses, debido a que actualmente trabaja para Univisión.

“Yo acá soy un empleado. Es primera vez que trabajo contratado como persona y no como una productora. Es algo nuevo para mí. Entonces tuve que pedir autorizaciones, hablar con quienes correspondía, ver qué modificaciones había que hacer. Eso se demora”, relató.

Así las cosas, Rafael Araneda habló sobre “el regalo” que es animar Viña del Mar. “Es un regalo para el alma, no para el ego”.

En este sentido, aclaró que en esta ocasión, valora la experiencia desde la humildad. “Antes uno se creía el cancherito de las pampas. Pero ahora no es el caso. No es que yo venga de vuelta, pero estoy más viejo, más sensible. Entonces tomo las cosas distinto”, expresó.

La emoción de Rafael Araneda

A juicio de Araneda, este Festival de Viña, lo sorprendió en una etapa más emotiva de su vida, considerando todos los años en que ha estado trabajando en televisión.

“Entré a una etapa de la vida donde puedo decir: Pucha estoy más gordo, tuve que hacer dieta, y me da lo mismo. O contar que el otro día me fui a poner bótox porque mi mujer me dijo que estaba muy arrugado; y también me da lo mismo, me importa un huevo. Le pedí al doctor ,eso sí, que no me dejara con la misma cara para llorar o para reír, y él me dijo que estuviera tranquilo, que él sabía que yo no podía perder la expresión”, agregó.

En esta misma línea, el animador tuvo palabras de reconocimiento hacia su compañera, Karen Doggenweiler, con quien se reencontrará después de ser dupla en varios estelares de TVN, como El baile, Estrellas en el hielo y Circo de estrellas.

“Mientras todo el mundo especulaba con el tema, nosotros teníamos un chat maravilloso, donde nos reíamos mucho. Si eso saliera a la luz pública no sería para cárcel, pero sí muy divertido”, contó al citado medio.

Finalmente, sobre lo que espera vivir nuevamente este verano, Araneda no esconde su emoción, afirmando que el Festival de Viña es una gran escuela.

“Son pocos días, pero intensos. Como una pretemporada de los futbolistas, súper exigente. Primero, te enseña que todo lo que pasa en Viña se amplifica y es una hipérbole; hasta algo muy menor es noticia”, cerró.