Más de 300 riders, 27 nacionalidades: los principales hitos en la historia de Valparaíso Cerro Abajo

Desde su estreno en 2003, el espectacular certamen nacional ha escrito su propia historia en el deporte con diversos y llamativos antecedentes.

¡Sólo horas quedan para vivir la carrera de descenso urbano más extrema de la región! Red Bull Valparaíso Cerro Abajo regresa este domingo 3 de marzo con su edición n°20, donde una vez más los mejores ciclistas de ‘downhill’ de Chile y el mundo llegarán hasta la ciudad porteña para disputarse el título de ‘Rey del Puerto’.

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no sólo es ya un clásico de la disciplina y que, además, ha inspirado muchísimas otras carreras, sino que durante toda su trayectoria acumuló diversas curiosidades, hitos y antecedentes.

El origen de la competencia data del año 2003, y desde esa fecha, Valparaíso fue el lugar escogido para acoger esta carrera en Chile. A la fecha, se han congregado a más de 300 riders provenientes de 27 países distintos; Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Rusia, Australia, Sudáfrica y hasta Zimbabwe, y por supuesto, Chile.

Dentro de los pilotos que más veces han ganado la prueba, empatados con cuatro ocasiones cada uno, están el chileno Antonio Leiva (2004, 2005, 2006 y 2008) y el rider eslovaco Filip Polc (2010, 2011, 2014 y 2015). Y este año, el checo Tomas Slavík podría sumarse a este selecto grupo, ya que ha ganado la competencia en tres ocasiones (2017, 2018 y 2023), así que la carrera de este domingo podría tener un sabor especial para el atleta Red Bull.

Si consideramos nacionalidades, Chile es el que en más ocasiones se ha quedado con el primer lugar con siete victorias, de la mano de los pilotos Sebastián Vásquez, Antonio Leiva, Mauricio Acuña y Pedro Ferreira, este último uno de los participantes nacionales que está catalogado como uno de los favoritos para quedarse con la prueba.

En cifras duras, y en relación a los años de experiencia, el competidor más joven en quedarse con el primer lugar de la carrera fue en 2004, el chileno Antonio Leiva, que en ese momento tenía 19 años y once meses. En contraparte, el competidor más longevo en ganarla, fue el francés Cedric Gracia, cuando en 2009 tenía 30 años y once meses, demostrando así que Valparaíso Cerro Abajo es una carrera que puede ser para cualquiera, el que sea más certero, veloz y que no cometa errores en el descenso.

Pero como no sólo de triunfos se trata la historia, el rider más joven en competir en la prueba fue el chileno Santiago Pérez, que con apenas 14 años y seis meses, completó el circuito en el 2005, mientras que el cuatro veces ganador de la prueba, el eslovaco Filip Polc, en su intento por obtener el pentacampeonato en 2016, se transformó en el piloto de mayor edad en completar el circuito con 32 años y diez meses.

Las mujeres también han tenido un lugar en la competencia, y fue Bernardita Pizarro, la chilena medallista y considerada una de las mejores ciclistas del mundo, durante tres años consecutivos (2004, 2005 y2006) se llevó el triunfo en la categoría femenina.

Otro de los aspectos vitales y que visten a una prueba y la llevan a ser una de las más relevantes del mundo, es el tema del público y los espectadores, y en esa vía, Red Bull Valparaíso Abajo en su larga data de ediciones realizadas, ha sido presenciada, ya sea en vivo o en las distintas plataformas, por millones de espectadores. Y este año se espera que durante el día lleguen alrededor de 15.000 personas a presenciar la prueba y dar su aliento a los distintos riders que darán vida a esta edición.

Finalmente, esta será una edición muy especial, donde la competencia atraviesa su vigésimo aniversario de vida, los que se pueden repasar en el recientemente estrenado documental de la carrera, que cuenta con la participación de los creadores del evento, declaraciones de todos los campeones a lo largo de sus ediciones e imágenes exclusivas que no se habían publicado en las últimas dos décadas.